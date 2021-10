Per l’obbligo di green pass anche per gli autisti da domani possibili disservizi su treni e autobus

Alessandria – È stata confermata la possibilità di disagi sui mezzi pubblici legati all’obbligo di green pass per gli autisti in vigore da domani, venerdì 15 ottobre, ma sarà circoscritta e definita con maggior precisione solo dopo i primi giorni di servizio. A rilevarlo è stata la ricognizione condotta dall’Assessorato ai Trasporti della Regione Piemonte sulle aziende che prestano servizio di trasporto pubblico locale nella regione. Chi si sposta coi mezzi pubblici è invitato a verificare orari e linee col proprio operatore di servizio prima di raggiungere fermate e stazioni.

Alla richiesta dell’Assessore regionale ai Trasporti rispetto alle corse che domani, venerdì 15 ottobre, potrebbero essere soppresse per mancanza di autisti muniti di green pass, le aziende hanno infatti risposto segnalando, laddove possibile, quali siano le loro previsioni di disservizio. Secondo i dati in possesso della Regione, ne emerge un quadro a macchia di leopardo con criticità certamente presenti, ma non diffuse in maniera omogenea sul territorio regionale.

Ad Alessandria Amag non può ancora dare indicazioni operative in merito al servizio dei prossimi giorni.