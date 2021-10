Salta per il secondo anno consecutivo “Dolci terre di Novi” ma per la Fiera di Santa Caterina ci saranno le giostre

Novi Ligure – Anche quest’anno “Dolci terre di Novi”, tradizionale kermesse dicembrina dedicata all’enogastronomia d’eccellenza territoriale, non avrà luogo. La scelta è stata dell’amministrazione comunale e probabilmente, non mancherà di suscitare qualche polemica.

Tornerà, invece, il Lunapark per la Fiera di Santa Caterina che sosterrà in piazza Pernigotti fino al 28 novembre.

Intanto il Comune e la Consulta per il Commercio, hanno ufficializzato le date delle prossime manifestazioni, oltre alla fiera di Santa Caterina che si terrà in sole tre giornate, dal 26 al 28 novembre, con le consuete 180 bancarelle. Confermata «Piante a corte» il 23 e 24 ottobre, mentre l’annunciato Mercatino di Forte dei Marmi sarà durante il periodo dei saldi.

Resta scoperta, invece, la data del 25 novembre, in cui ricorre la festività di Santa Caterina.