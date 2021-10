Telenovela Cerutti: il 26 ottobre il passaggio di proprietà alla Bobst

Casale Monferrato – La data è stata fissata: 26 ottobre. In quel giorno si terrà l’appuntamento che sancirà definitivamente il passaggio di proprietà dalla Cerutti alla Bobst.

Come ormai noto, il marchio Cerutti è stato acquisito con l’asta del 15 luglio scorso per 7 milioni di euro da Bobst Italia. La multinazionale che ha sede in Svizzera aveva battuto l’offerta di Rinascita Seconda rappresentata dagli imprenditori Marco Drago, Diana Bracco, Ernesto Pellegrini, Franco Goglio.

L’azienda con sede a San Giorgio Monferrato, dopo il passaggio di proprietà, potrà partire con l’iter delle assunzioni e coi colloqui con gli ex dipendenti Cerutti, per individuare le professionalità da inserire in azienda.

Nel dettaglio saranno trenta le figure che saranno inserite nello stabilimento monferrino.

Alla Cerutti di Casale Monferrato martedì è arrivato il curatore Ignazio Arcuri per sottoscrivere, per conto della curatela, le manleve che i lavoratori avevano firmato al 99 per cento la settimana scorsa. Si tratta di 269 pratiche. Ora potranno partire anche i licenziamenti.

Ciò che spetterà ai lavoratori sarà una cifra variabile da 5.300 a 11.400 euro a seconda dei casi. La prima cifra spetta a chi era entrato a far parte della newco Cerutti srl senza firmare alcuna manleva, la seconda a tutti gli altri lavoratori, tranne ai trenta che entreranno a far parte della Bobst.

Rimangono, però, ancora due questioni che dovrebbero comunque essere risolte nel giro di alcune settimane: una è la cooperativa che dovrebbe nascere assumendo alcuni lavoratori dal bacino di quelli rimasti fuori dalle assunzioni garantite da Bobst, l’altra è quella della cassa integrazione per cui si attende il passaggio ministeriale necessario.