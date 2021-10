Venom: la furia di Carnage

Film diretto da Andy Serkis, è il sequel del primo film sull’antieroe Marvel interpretato da Tom Hardy.

Dopo aver trovato un corpo ospite nel giornalista investigativo Eddie Brock, il simbionte alieno dovrà affrontare un nuovo nemico, Carnage (Woody Harrelson) alter ego del serial killer Cletus Kasady. Nella scena post credits del primo film, infatti, Eddie Brock in sella alla sua moto raggiunge la prigione di San Quentin per intervistare l’omicida. Durante il loro breve dialogo, Kasady preannuncia che riuscirà a uscire dalla prigione e a compire una nuova carneficina. Il killer, infatti, riesce a evadere dal carcere, ospitando un simbionte alieno, il rosso Carnage, che seminerà il terrore in città. Solo Brock e il suo Venom possono fermarlo…

Data di uscita: 14 ottobre 2021

Genere: Azione

Anno: 2021

Regia: Andy Serkis

Attori: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams, Naomie Harris, Stephen Graham, Reid Scott, Peggy Lu

Paese: USA

Durata: 90 min

Distribuzione: Sony Pictures Italia / Warner Bros. Pictures Italia

Sceneggiatura: Kelly Marcel

Fotografia: Robert Richardson