A “Tutto Vaccini”: per la “vecchia” influenza vaccino in anticipo a Vercelli

Vercelli – Sarà novembre, come ogni anno, il mese in cui ripartirà la fase operativa della campagna di vaccinazione antinflunzale sul territorio dell’Asl Vercelli. E questo nonostante la Regione Piemonte abbia dato, ieri, il via ufficiale.

La consegna alle farmacie delle dosi di vaccino contro il tipico malanno di stagione saranno effettuate in base alle richieste dei medici di base, coloro cioè che somministreranno i vaccini ai destinatari.

Secondo quanto presunto dall’Asl, la quantità di dosi richieste e somministrate saranno pari a quelle dell’anno scorso, in piena pandemia: 37.800. Una quantità maggiore rispetto al 2019, quando erano state acquistate e somministrate 29.000 dosi. Lo stesso trend si era verificato a livello regionale, dato che lo scorso anno erano state vaccinate contro l’influenza 935.000 persone, in netto aumento rispetto alla stagione 2019-2020, quando erano state circa 713.000.

Al momento la richiesta fatta dal Sisp dell’Azienda sanitaria è di 2.000 dosi, destinate al personale Asl. La Regione ha acquistato 1,1 milioni di dosi con un investimento di 9 milioni.

Per i più piccoli e i più giovani quest’anno una novità: per la fascia d’età 2-18 anni è stata suggerita la somministrazione del farmaco tramite spray nasale. Il vaccino non è somministrato alla fascia 0-6 mesi mentre dai 6 mesi ai 2 anni è a disposizione il vaccino classico.

Allo stesso modo per la popolazione adulta.