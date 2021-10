Coppa Italia Promozione: la Valenzana Mado supera di misura il San Giacomo Chieri

Chieri – Buona la prima, in casa Valenzana Mado, per il nuovo mister degli orafi, l’ex Derthona Luca Pellegrini. Ai sedicesimi di finale di Coppa Italia Promozione, gara di andata, i Rossoblù hanno battuto, fuori casa, il San Giacomo Chieri grazie alla decisiva rete di Kevin Theo Jauch Rodriguez.

In campionato, domenica, la Valenzana Mado riceverà, al "Comunale", la Pastorfrigor Stay