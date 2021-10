Alessandria – Grazie all’attività di pattugliamento in diverse zone della città, l’unità cinofila del Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, col cane “Orso Grigio“, ha scovato nell’area dei giardini pubblici di Viale della Repubblica, nascosti nel terreno, vari quantitativi di sostanze stupefacenti. In particolare sono stati recuperati 98 grammi di hashish e 7 grammi di marijuana. La Polizia Municipale ha avviato le indagini per risalire all’attività di spaccio.