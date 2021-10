Grigi: per la trasferta a Como cinque giocatori indisponibili

Alessandria – Domani l’Alessandria sfiderà, fuori casa, il Como nel match valido per l’ottava giornata di andata del campionato di Serie B. I Grigi sono reduci dalla vittoria interna contro il Cosenza di due settimane fa, tre punti che hanno sicuramente ridato un po’ di entusiasmo all’ambiente. In casa piemontese mister Moreno Longo dovrà, però, in vista della gara al “Sinigaglia”, molto probabilmente rinunciare ad almeno quattro elementi: Ba, Bruccini, Palazzi e Corazza cui si aggiunge il lungodegente Bellodi.

In pratica ci sarà un centrocampo da rimettere a posto con Chiarello e Milanese che potrebbero far coppia con il punto fermo Casarini. Probabili novità, inoltre, anche per il reparto offensivo dove, al momento, unica certezza è Marconi. (Foto tratta dal web).