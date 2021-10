Il Comune di Vercelli stanzia 300.000 euro di aiuti per il pagamento delle bollette

Vercelli – Al fine di aiutare i cittadini con problemi economici a pagare le bollette di acqua, luce e gas, o per sostenere eventuali morosità che le famiglie hanno accumulato, il Comune di Vercelli ha deliberato uno stanziamento di 300.000 euro.

I termini per fare richiesta e ottenere il bonus sono stati aperti ieri, e saranno in vigore fino al 4 novembre. L’entità dei contributi varia. Sarà di 100 euro a nucleo familiare per la bolletta dell’acqua, 400 euro per le utenze domestiche di luce e gas.

Per quanto concerne i requisiti per poter accedere agli aiuti economici, bisogna essere residenti nel comune di Vercelli da almeno un anno, calcolato dal 14 ottobre 2021, avere la cittadinanza italiana o un certificato di appartenenza all’Unione europea, o ancora, se straniero, bisogna essere in regola col permesso di soggiorno.

Il contributo, una tantum, è destinato alle famiglie con un Isee non superiore agli 8.000 euro, e i richiedenti devono essere intestatari dei contatori di acqua, luce e gas a servizio dell’abitazione in cui si ha la residenza. Infine tra i requisiti è prevista la clausola di aver usufruito nel 2021 regolarmente, e in modo continuativo, delle utenze domestiche oggetto del bando.

Scaduti i termini, sarà stilata una graduatoria con cui saranno stabiliti i beneficiari del bonus.

Tutte le informazioni, i moduli da compilare e presentare allo sportello delle Politiche Sociali, in piazza Municipio, sono presenti sul sito del Comune di Vercelli.