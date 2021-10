Il giorno del Green Pass in provincia

Alessandria – Da oggi tutti i lavoratori delle aziende italiane, incluse naturalmente anche quelle della provincia di Alessandria, se vogliono lavorare, devono esibire la certificazione verde Covid-19.

Molta la perplessità tra i lavoratori e ieri, di conseguenza, si sono formate lunghe code nelle farmacie per tamponi o vaccini. Le criticità da gestire saranno, dunque, tante tenendo anche conto che la differenza nelle dimensioni aziendali è un elemento che influirà sull’applicazione da parte degli imprenditori della norma decisa dal governo.

Un esempio è la Michelin di Spinetta Marengo, circa novecento lavoratori tra dipendenti e personale esterno, dalla mensa all’autotrasporto. Qui è previsto un primo controllo del Green Pass sia da vaccino o da tampone negativo all’accesso dello stabilimento e un secondo a campione nell’arco della stessa giornata all’interno della fabbrica. Si potrebbe ridurre il numero dei controlli conoscendo la data ultima di validità dei possessori di Green Pass che hanno completato il ciclo delle due dosi di vaccino, ma per questioni di privacy è un dato che i datori di lavoro non possono avere. E quindi sono costretti al controllo giornaliero, seppur a campione. Senza dimenticare che già esiste la verifica della temperatura a cui appunto si aggiunge quella del Green Pass.

Dall’azienda, per quanto concerne il numero dei non vaccinati, rispondono che potrebbe aggirarsi sul 10% rispetto alla forza lavoro complessiva. Dati, però, non confermati e a non aiutare è anche il fatto che prima dell’obbligo del Green Pass c’era e c’è chi preferisce non mangiare in mensa, portandosi il pranzo da casa.

Come soluzione la Michelin ha deciso per quindici giorni, fino al 31 ottobre, di pagare i tamponi al proprio personale mentre per gli autotrasportatori o i fornitori che gravitano sullo stabilimento sarà possibile farsi il tampone nello stand allestito ad hoc fuori ma dovranno pagarselo, o meglio lo pagheranno i loro datori di lavoro.

A Novi Ligure, all’ex Ilva, si è invece deciso di pagare i tamponi per i lavoratori, anche se la decisione ha fatto storcere il naso a qualcuno dato che, essendo una parte della proprietà in quota allo Stato, a pagare i tamponi saranno anche i cittadini.

Chi appare più in sofferenza, poi, è la logistica, un settore fondamentale in provincia di Alessandria.