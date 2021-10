Tre offerte di acquisto per il Cit di Novi?

Novi Ligure – Il Cit, Consorzio Intercomunale Trasporti, di Novi avrebbe tre offerte, inviate sulla piattaforma telematica Sintel, per acquisire l’84,21% delle quote societarie per un importo pari a 126.315 euro.

La conferma sarebbe arrivata direttamente dall’amministratore unico della società, Silvio Mazzarello, e dal sindaco Gian Paolo Cabella. Dunque non è ancora ufficiale ed è probabile che lo diventi solo lunedì, per rispettare le procedure che spettano ai funzionari del Comune.

Se tutto sarà confermato, la commissione giudicatrice dovrà valutare la qualità effettiva delle domande arrivate per poi stabilire il vincitore entro il 15 novembre, data fissata dal tribunale fallimentare.

Intanto i lavoratori sono ancora in attesa di tre mensilità arretrate di stipendio.