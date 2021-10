Due giornate del Fai fino ai colli del Monferrato

Torino – C’è anche la sede torinese della Gran Loggia d’Italia di rito scozzese tra i luoghi previsti come mete turistiche dalle Giornate d’Autunno del Fai. I visitatori potranno visitare anche Palazzo Arsenale, sede della Scuola di Applicazione, il Polo Teologico nel Palazzo del Seminario Metropolitano e la chiesa di San Salvario, edificio distrutto e poi ricostruito in forme barocche da Cristina di Francia, che dà il nome al quartiere. Ma anche il Museo dell’industria aeronautica ricavato nello stabilimento Leonardo Velivoli di Torino–Caselle. Si tratta delle mete torinesi previste per questo fine settimana dalle Giornate Fai d’autunno, che si svolgono in tutta Italia. Tra le offerte in giro per la regione, un itinerario alla scoperta di Robilante (nella foto), a pochi chilometri da Cuneo, raggiungibile attraverso un tratto della “Ferrovia delle Meraviglie”, vincitrice dell’edizione 2020 del censimento FAI “I Luoghi del Cuore”. Tra le proposte anche l’ospedale SS. Antonio e Biagio di Alessandria, che conserva l’antica quadreria, il Castello di Robella nel Monferrato e la Centrale idroelettrica di Miagliano, nel Biellese.

Tra i luoghi torinesi di particolare interesse c’è il Palazzo Arsenale, sede del Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell’Esercito, reso accessibile, come una quarantina di altri edifici militari, nell’ambito delle commemorazioni del centenario della traslazione del Milite Ignoto. Un altro appuntamento da non perdere è con il palazzo del Seminario Metropolitano di Torino, esteso complesso barocco con fronte principale su via XX Settembre (già via del Seminario): occupa il lato sud-ovest di Piazza San Giovanni. Le visite sono a contributo libero a sostegno del Fondo Ambiente Italiano (donando 3 euro si può prenotare on line).