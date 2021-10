Il personale non si presenta, Atap in tilt: cancellate 35 corse

Vercelli – I No Green Pass hanno mandato in tilt l’Atap, azienda trasporti provinciale che ieri ha annullato 35 corse di cui 14 nel Biellese e 21 nel Vercellese. L’annuncio è stato pubblicato sul sito dell’azienda appena si è avuta la certezza che molti autisti non si sarebbero recati al lavoro proprio per la certificazione obbligatoria. Il disagio ha interessato anche il trasporto ferroviario in quanto parecchie corse in autobus erano state predisposte per sostituire quelle soppresse dalle Ferrovie. Così molti pendolari hanno dovuto spostarsi in auto.