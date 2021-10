L’Alessandria cade a Como: per i Grigi sesto ko in campionato

Como (Como 2 – Alessandria 0) – Dopo la vittoria casalinga contro il Cosenza, arriva un altro ko per l’Alessandria che a Como perde per 2-0 nella sfida valida per l’ottava giornata di andata di Serie B.

Formazioni rimaneggiate da entrambe le parti e subito padroni di casa pericolosi con Gumina che, servito da Gliozzi, tenta di sorprendere la difesa ospite con Pisseri che salva il risultato in uscita.

L’Alessandria risponde con Palombi che calcia altissimo da buona posizione.

Poco prima della mezz’ora Parodi serve di testa Marconi ma la sua girata finisce a lato di pochissimo.

Poi, sponda Como, La Gumina, liberissimo in mezzo all’area, non riesce a indirizzare di testa verso la porta difesa da Pisseri.

La prima frazione termina senza altri episodi degni di nota.

Nella ripresa Como in vantaggio al 48’: Bellemo, servito da Gliozzi, aggira Lunetta ed insacca in diagonale il vantaggio per i padroni di casa.

L’Alessandria prova a ribattere con un debole sinistro dal limite di Mustacchio.

La gara cresce d’intensità e mister Longo prova a cambiare l’inerzia del match inserendo forze fresche ma non ottiene particolari risultati e, anzi, è il Como a raddoppiare nei minuti di recupero con Parigini.

L’Alessandria esce, dunque, sconfitta mentre il Como centra il primo successo casalingo, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. (Foto tratta dal web).

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Varnier, Scaglia, Cagnano (85′ Parigini); Iovine, Bellemo, Arrigoni, Chaja (80′ Ioannou); La Gumina (90′ Solini), Gliozzi (80′ Gabrielloni). A disp. Facchin, Bolchini, Toninelli, Bertoncini, Kabashi, H’Maidat, Bovolon, Luvumbo. All. G. Gattuso.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Benedetti (76′ Ba), Mantovani; Parodi, Casarini, Palazzi (76′ Milanese), Lunetta; Mustacchio (65′ Orlando), Marconi (83′ Corazza), Palombi (65′ Kolaj). A disp. Crisanto, Russo, Chiarello, Arrighini, Beghetto, Pierozzi, Di Gennaro. All. M. Longo.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Gol: 48′ Bellemo, 95′ Parigini.

Ammoniti: Arrigoni (C).

Corner: 2-0.

Recuperi: 0+5.

Note: pomeriggio sereno, terreno in buone condizioni.