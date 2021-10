Niente mensa per una sessantina di bambini

Valenza – Sono più di sessanta gli alunni delle scuole Don Minzoni e 7 Fratelli Cervi che da lunedì sono senza mensa, per cui i genitori sono costretti ad andarli a prendere all’una del pomeriggio per poi riportarli a scuola alle 14,20. Un tempo ridotto soprattutto per chi abita fuori Valenza. Dal Comune fanno sapere che il servizio mensa è inapplicabile a meno che non si anticipi il pranzo alle 11,30 o non si faccia mangiare a scuola i bambini. Causa Covid, infatti, è impossibile ospitare contemporaneamente più bambini nelle stesse ore. I locali mensa vanno sanificati prima dell’arrivo di altri scolari. D’altronde far pranzare gli alunni alle 11:30 non è possibile perché bisognerebbe interrompere le lezioni, mentre farli pranzare a scuola crea un altro problema in quanto si mescolerebbero più classi, cosa fuori norma e sarebbero necessari 7 assistenti per la sorveglianza.