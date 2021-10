Scoperta dai Carabinieri e dalla Forestale una piantagione di marijuana a Brignano Frascata

Brignano Frascata – Tre persone, due maggiorenni e un minorenne, sono finite nei guai con l’accusa di coltivazione e detenzione ai fini spaccio di stupefacenti e detenzione illecita di armi in seguito alla scoperta, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tortona, insieme ai colleghi della Forestale, di una piantagione di canapa indiana composta da circa 25 piante in una zona impervia del comune di Brignano Frascata.

I militari, dopo la scoperta della piantagione, hanno effettuato una perquisizione in casa dell’arrestato trovando altre piante in essicazione per un totale di circa 850 grammi di marijuana. Nel corso del controllo è stato anche trovato materiale per il confezionamento, il taglio e la distribuzione della droga. Trovata anche una pistola, all’interno dell’abitazione, sulla quale sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine.

Il maggiorenne ha ricevuto, ieri, la convalida dell’arresto ed è stato inoltre posto l’obbligo di presentarsi all’ufficio di polizia giudiziaria. (Foto di repertorio tratta dal web).