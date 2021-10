Serie D: il Derthona batte l’Asti al “Coppi” e scala ulteriormente la classifica

Tortona – Sabato decisamente positivo per l’Hsl Derthona che, al “Coppi”, ha superato 2-0 l’Asti nella sfida valida per la sesta giornata di andata del campionato di calcio di Serie D Girone A.

Leoncelli in avanti nel primo tempo grazie alla rete di Filip, al 34’. Nella ripresa la rete di Diallo, al 43’, ha fissato il punteggio sul definitivo 2-0 per i ragazzi allenati da mister Zichella. Nelle file dell’Asti espulso Legal.

Il Derthona, in classifica, sale così al secondo posto a quota undici punti in coabitazione col Novara che però deve ancora giocare e domani sarà impegnato sul campo del Ligorna. Per l’Asti si tratta, invece, della prima sconfitta stagionale. (Foto tratta dal web).