Uno schiaffo al figlio costa 3.000 euro: madre condannata in Cassazione

Novara – La Cassazione ha confermato la condanna di una madre a tremila euro di multa pronunciata nel 2018 dal tribunale di Novara e ribadita a marzo di quest’anno dalla corte d’appello di Torino, per aver dato un ceffone al figlio. I giudici hanno stabilito che la donna era solita comportarsi violentemente col figlio. I fatti erano avvenuti in due momenti in cui il ragazzo era affidato alla madre da anni separata dal marito: una volta la donna lo aveva spinto facendogli sbattere il tallone su un mobile e provocandogli così un taglio di 3 centimetri. Un’altra volta invece gli aveva mollato causandogli due escoriazioni al labbro inferiore che i medici avevano ritenuto guaribili in tre giorni. Qualche solerte osservatore aveva denunciato i fatti e scattavano le indagini. La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa, insistendo sul fatto che i due episodi erano stati commessi “ai danni di un minore fortemente provato dalla separazione dei genitori” e ha confermato la condanna.