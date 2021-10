Acqui Terme – Col Castellazzo che ha osservato il turno di riposo, nel campionato di Eccellenza, Girone B, ottava giornata di andata, per la provincia di Alessandria ha giocato il solo Acqui. I termali allenati da mister Merlo hanno espugnato per 3-2 il campo del Cbs Scuola Calcio. Una vittoria che proietta i Bianchi al secondo posto in classifica in coabitazione con Rivoli e Chisola. (Foto tratta dal web).