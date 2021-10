Incendio alla discarica Bazzani di Casale

Casale Monferrato – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale, oggi pomeriggio, alla Discarica Bazzani di Casale.

Per cause ancora da chiarire alcuni rifiuti hanno preso fuoco generando fiamme, poi domate dall’intervento dei pompieri, giunti sul posto con tre autobotti. In breve tempo le fiamme sono state spente, proseguono invece i controlli per evitare altri focolai.