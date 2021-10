Incidente tra un’ambulanza e un’auto tra Spalto Gamondio e via don Luigi Orione

Alessandria – Incidente stradale, nel primo pomeriggio di oggi, all’incrocio semaforico tra via don Luigi Orione e spalto Gamondio. Lo scontro ha coinvolto un’ambulanza della Croce Verde e un’utilitaria. Nessuno è rimasto ferito. Secondo le prime informazioni l’ambulanza stava viaggiando con le sirene accese per un’emergenza sanitaria quando all’altezza del semaforo un’auto gli ha tagliato la strada.

Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta la Polizia Stradale di Alessandria.