JB Monferrato: vittoria in rimonta su Orzinuovi

Orzinuovi – Prima vittoria, nel campionato di pallacanestro di Serie A2, per la Novipiù JB Monferrato che sbanca in rimonta il PalaBertocchi di Orzinuovi. Grazie ad un parziale di 21-10 nel terzo quarto la squadra di coach Valentini rimonta e sorpassa a 58” dalla fine della partita. Miglior realizzatore è stato Alvise Sarto con 17 punti.

La cronaca della gara tratta dal sito della JB Monferrato.

Il primo canestro della partita porta la firma di Andrea Renzi, a cui risponde immediatamente Fabio Valentini. Si iscrive alla partita anche Alvise Sarto che dopo 2’ fa 5-5. Il sottomano di Sandri segna sul tabellone il 12-5 per Orzinuovi a metà primo quarto. I canestri di Hill-Mais e Fabio Valentini scrivono il -8 per la JBM sul 17-9 a 2’30” dalla fine del primo periodo. Il primo quarto si chiude con la tripla di Hill-Mais sul punteggio di 24-17 per Orzinuovi.

L’alley-oop di Valentini per Okeke apre il secondo quarto. Si iscrive alla partita anche il nuovo arrivato Pepper che mette il punto del 26-22, subito imitato da Sarto per il -2 JBM. La tripla di Spanghero dall’angolo fa 31-27 per l’Agribertocchi a metà secondo periodo. Il parziale di di 4-0 della squadra orceana costringe coach Valentini al time-out, quando il tabellone recita 38-29 a 3’ dall’intervallo lungo. La schiacciata di Sarto chiude il primo tempo e fissa il punteggio sul 43-31.

Un parziale di 10-0 per la JBM apre il secondo tempo che in 4’ ricuce il gap (43-41) prima che la triple di Corbett da una parte e Pepper dall’altra fissino il punteggio sul 46-44 a metà quarto. Il pareggio per la JBM arriva con la schiacciata di Leggio. Il parziale del quarto in questo momento dice 15-3 per la Novipiù. A due minuti dalla fine del terzo periodo è di 51-46 per Orzi, grazie ad un parziale di 5-0 firmato da Renzi e Corbett. Il canestro di Okeke sulla sirena fissa il risultato sul 53-52, con cui si va all’ultimo mini-intervallo.

L’ultimo periodo si apre con un parziale di 5-0 per Orzinuovi, che costringe coach Valentini al time-out dopo appena 48” di gioco. La tripla di Leggio sblocca la Novipiù e la riporta sul -3 (58-55 a 7’40” dalla sirena finale). Sia la JBM che Orzinuovi trovano il canestro con facilità e a metà quarto il tabellone recita 63-59 per gli orceani, prima che Pepper firmi il -2. A 2’20” dalla fine Sarto mette il jumper del pareggio (65-65). A 58” dal termine arriva il primo vantaggio di serata per la Novipiù e porta la firma di Leggio. L’1/2 di Pepper chiude la partita, la JBM vince 68-65.

Agribertocchi Orzinuovi – Novipiù JB Monferrato 65-68 (24-17, 43-31, 53-52)

Agribertocchi Orzinuovi: Lamarshall Corbett 19 (2/5, 4/10), Andrea Renzi 18 (3/6, 4/5), Aaron Epps 8 (4/10, 0/1), Daniele Sandri 7 (2/3, 1/2), Marco Spanghero 5 (1/4, 1/5), Giga Janelidze 4 (2/4, 0/1), Marco Rupil 2 (1/3, 0/3), Nicola Giordano 2 (0/1, 0/0), Herman Spinoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Martini 0 (0/0, 0/0), Alessio Magarini 0 (0/0, 0/0), Joel Fokou 0 (0/0, 0/0)

Novipiù JB Monferrato: Alvise Sarto 17 (5/9, 2/4), Dalton Pepper 12 (3/10, 1/7), Leonardo Okeke 12 (5/8, 0/1), Fabio Valentini 11 (5/11, 0/3), Gianmarco Leggio 7 (2/2, 1/3), Xavier Hill-mais 7 (2/2, 1/1), Niccolo Martinoni 2 (1/5, 0/0), Sebastiano Speroni 0 (0/0, 0/0), Alessandro Sirchia 0 (0/0, 0/0), Edoardo Bertola 0 (0/0, 0/0), Aaron Lomele 0 (0/0, 0/0), Matteo Formenti 0 (0/0, 0/0).