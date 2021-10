Maxi rissa tra detenuti in carcere

Cuneo – Pomeriggio di disordini e violenza nel carcere di Cuneo, con scontri tra fazioni di detenuti di diverse nazionalità. La gigantesca rissa ha reso le celle inagibili, fatto danni per migliaia di euro mentre, per fortuna, nessun agente è stato ferito e solo un detenuto è stato ferito seriamente e medicato dopo aver ricevuto un colpo in faccia con un bastone. La maxirissa ha visto protagonisti detenuti albanesi, marocchini e sudamericani che si sono affrontati con lamette da barba, bombole di gas in uso ai fornelli in dotazione, manici di scopa.