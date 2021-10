Serie D: il Casale in zona Cesarini trova il pari sul campo della Caronnese

Caronno Pertusella – Pareggio esterno per il Casale che sul campo della Caronnese, sesta giornata di andata del campionato di Serie D Girone A, ha ottenuto un 1-1 frutto di un incontro iniziato in salita per la squadra di mister Sesia: al primo giro di lancette i padroni di casa passano in vantaggio grazie alla rete di capitan Federico Corno. La compagine lombarda cerca di difendere il risultato ma i Nerostellati cambiano marcia nella ripresa. Dopo un palo colpito da Forte, il gol del pari arriva a tre minuti dalla fine grazie a Silvestri. Il Casale sale in classifica a 8 punti, al centro della graduatoria. (Foto del match tratta dal web).