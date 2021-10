Sono mancati i medici di famiglia e il Covid19, un virus curabile a casa, ha causato troppi morti e intasato gli ospedali

Torino (a.g.) – Solo venerdì pomeriggio s’è saputo che durante l’epidemia di Covid in Piemonte sono mancati ben 293 medici di medicina generale, facendo venir meno le cure domiciliari che, come tutto il mondo sa, funzionano benissimo se la malattia – come tutte le malattie – si cura in tempo. Anche un taglio con una lama arrugginita causa il tetano, ma se si interviene subito col disinfettante si guarisce. È un concetto semplice ma scomodo perché dimostra che, almeno in Piemonte, la Sanità fa acqua da tutte le parti. Altro che “Esempio di efficienza invidiato dal Mondo”. La verità è che i medici di famiglia sono evaporati e bisogna andare all’ospedale per qualsiasi malanno, o presunto tale, col rischio di ammalarsi davvero anche se si è arrivati sani. Se poi – come chi scrive – s’è avuta la sfortuna d’incappare in un medico di famiglia ignorante (e sono sempre di più perché a Medicina ormai si laureano anche i gatti) che ha scambiato una diverticolosi per un’appendicite, non tenendo conto che l’Appendice è a destra mentre i diverticoli si erano infiammati a sinistra, allora si capisce perché qualcosa non ha funzionato in Italia e siamo costretti a vivere in una sorta di dittatura sanitaria. La Regione Piemonte ha rimediato con la pubblicazione di un bando pubblico grazie al quale 123 giovani medici hanno accettato. Ma il problema della carenza dei medici di base resta, per un’emergenza che la Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, aveva portato all’attenzione tempo fa e che ora si concretizza. La situazione è migliore a Torino, dove fino ad oggi i posti a bando sono stati tutti coperti: 41 su 41. Ma la situazione è di segno opposto a partire dalla provincia torinese, all’Asl To3 (14 su 36), To4 , To5 (10 su 15). Il record negativo è a Biella dove su 18 posti carenti non è stato assegnato neppure uno. Non va meglio in altre parti della regione: nell’Asl Cuneo sono stati coperti solo due posti su 16, nel Verbano tre su 17, nell’Asl Cuneo 12 posti su 33. Non ci sono ancora pervenuti i dati dell’Asl Alessandria.