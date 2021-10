Autosped Castelnuovo Scrivia corsara sul parquet della matricola Torino Teen Basket

Castelnuovo Scrivia – Seconda vittoria consecutiva, nel campionato di Serie A2 di pallacanestro femminile, per la Autosped Castelnuovo Scrivia che è tornata dalla trasferta sul campo del Torino Teen Basket con un due punti frutto di una gara quasi sempre tenuta sotto controllo, a parte qualche palla persa in campo e con percentuali rivedibili del campo.

La cronaca.

Un’assenza per parte al via, la ex Salvini tra le padrone di casa e capitan Colli tra le giraffe, ancora al palo a causa di un incidente extracestistico che sembra fortunatamente in via di risoluzione. Partenza sprint del Bcc che vola in un amen sul +9 (11-2) costringendo coach Corrado al time out; minuto che in effetti sortisce gli effetti sperati perché le torinesi rientrano nel match grazie ad un 11-0 che permette loro di portarsi, per la prima ed ultima volta, al comando (13-11). Da qui fino al termine della parziale si prosegue sui binari di un sostanziale equilibrio anche se sono sempre le giraffe a condurre, chiudendo avanti al 10′ (16-15). Giraffe che provano nuovamente a scrollarsi di dosso le avversarie nella seconda frazione, concedendo solo due punti alle padrone di casa nei primi 5′ e volando anche fino al +13 (28-15); a quel punto però l’attacco castelnovese si inceppa e così il Ttb riesce perlomeno a restare in scia, non perdendo ulteriore terreno nella restante parte ed andando al riposo con un distacco che lascia ancora aperta la speranza di un recupero (21-32). È lecito presumere che coach Zara abbia toccato le giuste corde negli spogliatoi perché alla ripresa del gioco l’Autosped parte forte e con un 9-0 raggiunge il massimo vantaggio sul +20 (41-21); ancora una volta però le castelnovesi non danno continuità al buon momento, consentendo così alle combattive torinesi di non affondare definitivamente anche se il distacco resta comunque sempre abbastanza rassicurante, visto che dopo il +18 (43-25) del 25′ il tempo si chiude sul 51-35 per l’Autosped. L’ultimo quarto si apre però male per il Bcc che nei primi 5′ non riesce a segnare dal campo, mettendo a referto solo un libero; locali che però approfittano solo in parte del black-out avversario non riuscendo mai a risalire oltre la soglia psicologica della doppia cifra (41-52). All’Autosped basta così tornare a trovare il fondo della retina torinese per ricacciare a distanza di sicurezza la formazione di Corrado e per chiudere senza particolari affanni una sfida che nascondeva più di una incognita.

(Foto del match tratta dal sito della Autosped Castelnuovo Scrivia).

Torino Teen Basket – Autosped Bc Castelnuovo Scrivia 44 – 59 (15-16, 21-32, 35-51)

Ttb: Ferriani, Kraujunaite 9 (3/8, 0/4), Bevolo 10 (2/12, 1/1), Giauro 6 (3/4 da 2), Salvini, Seumo 2 (1/2, 0/1), Iagulli, Baima 11 (2/7, 1/3), Colli 2 (1/6, 0/1), Isoardi 4 (1/1, 0/1), Michelini

Allenatore: Corrado M. Vice All. Caron

Tiri da 2: 13/40 – Tiri da 3: 2/12 – Tiri Liberi: 12/16 – Rimbalzi: 35 4+31 (Kraujunaite 7) – Assist: 4 (Bevolo 2) – Palle Recuperate: 9 (Giauro 3) – Palle Perse: 19 (Bevolo 6)

Autosped: D’Angelo 7 (1/3 da 2), Bracco, Rulli* 11 (2/13, 2/3), Bonasia 10 (5/8, 0/1), Castagna 3 (0/2, 1/1), De Pasquale 16 (3/5, 2/6), Bernetti 3 (0/1, 1/4), Bonvecchio 4 (2/5 da 2), Cassani, Bassi, Francia 1 (0/0, 0/0), Gatti 4 (2/10 da 2)

Allenatore: Zara F., Vice All. Maresca e Pavia

Tiri da 2: 15/47 – Tiri da 3: 6/15 – Tiri Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 44 10+34 (Rulli 12) – Assist: 7 (D’Angelo 1) – Palle Recuperate: 12 (Bonvecchio 4) – Palle Perse: 18 (Bonasia 6)