Monsignor Guido Marini ordinato vescovo della Diocesi di Tortona

Roma – Circa un centinaio i fedeli, ieri, hanno raggiunto, da Tortona, Città del Vaticano per assistere alla promessa del loro vescovo, il genovese Guido Marini, 55 anni, da 14 anni a Roma come Maestro delle Celebrazioni liturgiche del Santo Padre, prima con Papa Benedetto XVI e poi con Papa Bergoglio.

Nella basilica di San Pietro in Vaticano, ieri si è tenuta la solenne investitura da parte di Papa Francesco che ha ordinato anche il confratello Andréas Gabriel Ferrara Moreira.

Monsignor Guido Marini succede a padre Vittorio Viola, neo arcivescovo e segretario della Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti.