Pallavolo femminile: sconfitta esterna per l’Alessandria Volley all’esordio in campionato

Alessandria – Esordio amaro per l’Alessandria Volley costretta a iniziare la Serie C con una netta sconfitta sul parquet del SA.FA. 2000 di Torino. Le ragazze di coach Ruscigni e del suo secondo Oberti sono state piegate 3-1 al termine di una gara caratterizzata da un inspiegabile blackout nel terzo set. Le prime due frazioni di gioco si sono disputate su un buon livello, con le alessandrine sempre in gioco. Primo set per le padrone di casa, vittoriose 25-20, secondo per quelle di coach Ruscigni, 21-25.

Come dicevamo un terzo set difficile per le mandrogne a causa di un inspiegabile blackout che le ha portate a chiudere sconfitte con un netto 25-9. Nel quarto set si è rivista la squadra di inizio partita. Buon gioco, belle azioni, disciplina tattica e soprattutto determinazione e cuore. Due errori finali, dopo un lungo equilibrio, sono stati fatali alle ragazze dell’Alessandria Volley che si sono così viste superare all’esordio per 3-1 dalla SA.FA.