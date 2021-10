Ad Arquata Scrivia un distributore a Biometano ottenuto dai rifiuti

Arquata Scrivia – Snam4Mobility, la società di Snam attiva nella mobilità sostenibile, ha inaugurato ad Arquata Scrivia una nuova stazione di rifornimento self-service di gas naturale (CNG e LNG) e biometano (bio-CNG e bio-LNG). L’impianto consentirà agli automobilisti di fare rifornimento in totale autonomia 24 ore su 24. Il distributore, gestito da Goldengas, è posizionato nei pressi dell’uscita del casello autostradale A7 (Milano-Genova), ed erogherà carburanti alternativi ed ecologici. Tra questi il biometano compresso e liquefatto (bio-CNG e bio-LNG) proveniente dall’impianto Snam di Tortona, in Piemonte, ricavato a partire da rifiuti organici (FORSU). Il biometano è una fonte rinnovabile fondamentale per la mobilità green e per la riduzione delle emissioni nel settore dei trasporti leggeri e pesanti.

L’apertura della stazione è stata celebrata con un evento di inaugurazione alla presenza del sindaco di Arquata Scrivia Alberto Basso, dell’Assessore ai Lavori Pubblici della Provincia di Alessandria Federico Riboldi, del presidente di NGV Italy Mariarosa Baroni, del presidente di Assogasmetano Flavio Merigo, dell’Italy Market Alternative Propulsions Manager di IVECO Fabrizio Buffa e del Senior Vice President Filling Stations di Snam4Mobility Andrea Ricci. Tra i partner, hanno preso parte all’evento Paratori, con un truck IVECO personalizzato per l’occasione e che sarà alimentato a biometano, Ecomotive Solutions ed Ecomotori.

Per consentire a tutti gli automobilisti di effettuare il rifornimento in modalità self-service in piena sicurezza, a valle dell’emanazione del decreto in materia, Snam ha lanciato a novembre 2020 il sito iovadoametano.it, portale di riferimento sul settore della mobilità sostenibile a gas naturale e a biometano con un video tutorial apposito.

Controllata al 100% da Snam, Snam4Mobility fornisce servizi integrati per una mobilità sostenibile “smart green” a gas naturale e biometano. Per rafforzare la rete distributiva, Snam4Mobility realizza infrastrutture di distribuzione di gas compresso (CNG e bio-CNG) per automobili e liquefatto (LNG e bio-LNG) e idrogeno per i trasporti pesanti. Nel piano strategico 2020-2024 di Snam è prevista la realizzazione, su tutto il territorio nazionale, di 150 nuove stazioni di rifornimento di gas naturale e biometano e delle prime cinque stazioni di rifornimento di idrogeno.