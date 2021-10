Ciclismo: sabato la seconda edizione di “Pedalando tra le vigne in rosa, tra Langhe-Roero e Monferrato con il Brachetto d’Acqui D.O.C.G. e Moscato d’Asti D.O.C.G.”

Acqui Terme – Sabato ritorna “Pedalando tra le vigne in rosa, tra Langhe-Roero e Monferrato con il Brachetto d’Acqui D.O.C.G. e Moscato d’Asti D.O.C.G.”, kermesse ciclistica non competitiva giunta alla seconda edizione tra il sito Unesco dei paesaggi vitivinicoli di Langhe, Roero e Monferrato con percorsi adatti a tutti gli amanti della bici organizzati dalla asd BikeisLife #pedaliamoitalia con il supporto del Consorzio Tutela del Brachetto d’Acqui D.O.C.G., il Consorzio dell’Asti D.O.C.G., Banca d’Alba, Fun Active Tours, Lions club Acqui Terme Host, Lions Club Asti host ed il prezioso contributo dell’associazione Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato e dei Comuni di Acqui Terme, Asti e Bra.

Partenza da Acqui Terme con un circuito ad anello di 67 km e 750 metri di dislivello che toccherà i vitigni del Brachetto d’Acqui D.O.C.G. mentre domenica 24 sarà la volta dei vitigni del Moscato d’Asti D.O.C.G. con partenza dalla città di Asti e due percorsi: medio da 74 km e 650 d+ e quello lungo da 106 km e 1150 d+ con giro di boa in Alba o Pollenzo (Bra).

Il primo giorno desidera riscoprire il territorio di produzione del Brachetto d’Acqui D.O.C.G. con un percorso che dalla città termale attraversa l’alto Monferrato con la prima salita della giornata di 3 chilometri con passaggio a Nizza Monferrato ed una prima sosta a Canelli. Il tracciato prevede poi la seconda salita di 7 chilometri in località Seirole, da Santo Stefano Belbo al bivio di Loazzolo. Si costeggia la collina fino al santuario dei Caffi, poi la discesa di Cassinasco verso Monastero Bormida, Bistagno ed arrivo ad Acqui Terme.

Il secondo giorno si snoda alla scoperta del territorio del Moscato d’Asti D.O.C.G. con due percorsi, identici per molti chilometri. Si parte da Asti per affrontare la prima salita di pochi chilometri (4 o 6) in base al percorso scelto che si avvicinano alla panchina gigante di Bricco Lu fino ad arrivare Boglietto di Costigliole. Dal Monferrato si entra in Langa con il passaggio e ristoro in Alba. Il percorso corto prosegue verso Mussotto, Castellinaldo con sosta a Priocca. Il percorso lungo, invece, punta direzione Bra con la salita impegnativa da regione Talloria fino a Verduno (castello) per poi scendere a Pollenzo per il ristoro. Ripartenza per Santa Vittoria, Piobesi per reinserirsi con l’altro percorso in direzione Priocca ed arrivo in Asti.

Per i primi 100 iscritti ad ogni giornata sarà consegnata la mascherina brandizzata dell’evento by Alé cycling e la bottiglia Bosca Spumanti. Tutti i partecipanti riceveranno: braccialetto per usufruire dei ristori, la cartina del tracciato, cartellino evento per bici; servizio di carro scopa incluso. (Foto di repertorio tratta dal web).