Dopo il maltempo del 4 ottobre ancora problemi nella zona di Molare: Olbicella è isolata e a Madonna delle Rocche manca l’acqua

Molare – Sta diventando un vero e proprio caso quello di Olbicella, frazione di Molare, paesino nascosto nei boschi dell’Appennino al confine con la Liguria e ormai praticamente isolato dopo i lavori di rifacimento del ponte sulla strada provinciale 207, che sono di fatto fermi da mesi, e il maltempo del 4 ottobre che hanno praticamente semi isolato la borgata.

Le proteste di residenti e villeggianti vanno avanti dall’estate ma adesso, con l’arrivo della brutta stagione, si sono riaccese a tal punto che gli abitanti stanno pensando a una raccolta firme per passare sotto la Liguria, cosa che già avvenne nel lontano 1947. Si sta, inoltre, valutando la possibilità di una protesta in Prefettura ad Alessandria.

Olbicella, di fatto, è strozzata su due fronti: verso Molare i lavori di rifacimento del ponticello sulla strada 207 avviati dalla Provincia si sono bloccati da un pezzo e, adesso, il nubifragio di un paio di settimane fa ha reso quasi impraticabile anche la lunga strada che passa da Tiglieto e, da lì, per le Valli del Latte, porta a Rossiglione, già provincia di Genova, e a Ovada.

Da parte sua il sindaco di Molare, Andrea Barisone, sta provando a trovare una soluzione. L’obiettivo del Comune dovrebbe essere quello di riuscire a spezzare l’isolamento della frazione prima che nevichi.

A questo, però, si è aggiunto anche un altro problema. Quello dei rubinetti a secco a Madonna delle Rocche dove da ieri 170 famiglie sono senz’acqua, se si esclude la fascia dalle 17 alle 20 in cui si riapre temporaneamente la fornitura. La causa del disservizio è dell’alluvione del 4 ottobre che ha danneggiato la captazione dall’Orba con le fonti che non bastano più al piccolo acquedotto consortile per soddisfare tutta la richiesta.

Da ieri si è deciso così di razionare, al fine di agevolare il riempimento delle vasche, ed è arrivata l’autobotte della Protezione civile. Gestione Acqua distribuirà, fino a emergenza rientrata, sacche di acqua potabile.