Pallacanestro Serie D: sconfitta esterna per i casalesi della Cb Team sul parquet di Settimo Torinese

Settimo Torinese – Esordio amaro, nel campionato di pallacanestro di Serie D, per i casalesi della CB Team, sconfitti nettamente sul parquet di Settimo.

I casalesi, in formazione ampiamente rimaneggiata perché privi tra gli altri di Sirchia e Lomele, non partivano favoriti ma l’andamento del match ha evidenziato la buona competitività dei monferrini che sono rimasti in partita per due quarti di gioco per poi cedere di schianto nel terzo parziale. Troppe palle perse la causa della sconfitta per cui coach Marchino dovrà lavorare parecchio sulla concentrazione dei suoi unitamente all’amalgama tra vecchi e nuovi.

Nel prossimo turno Salvaneschi e compagni affronteranno in casa il 22 ottobre Ciriè reduce da una netta sconfitta interna contro Biella. (Foto di repertorio tratta dal web).