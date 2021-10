Rugby: bene gli Aironi del Cuspo nella prima uscita stagionale

Alessandria – Prima uscita in campionato positiva per gli Aironi del Cuspo che hanno battuto i Lions Tortona, nella sfida valevole per il campionato Seniores maschile.

Match molto fisico e non particolarmente bello ma il risultato finale di 5 a 19 a favore degli alessandrini ha dato buone indicazioni per il futuro come sottolineato dal Direttore Sportivo Giancarlo Casarin: “Nonostante l’inferiorità numerica siamo riusciti nel secondo tempo a tamponare le loro incursioni e capitalizzare i calci di punizione, in una partita in cui abbiamo patito la loro aggressività”.

Lorenzo Nosenzo, Direttore Tecnico, commenta: “Dalla meritata vittoria di oggi ci portiamo innanzi tutto a casa una bella soddisfazione, poiché il Tortona è squadra che vende sempre cara la pelle e questa volta ci ha messo spesso in difficoltà in mischia chiusa. Ci portiamo però a casa anche tante indicazioni su dove andare a lavorare: a partire dai troppi calci di punizione a sfavore, presi soprattutto nel primo tempo, fino alla forma fisica: due stagioni di stop e non aver iniziato subito tutti insieme la preparazione sono gap da colmare in tempi ragionevoli”.

“Nonostante la soddisfazione per una buona prestazione personale che c’è ancora molto da lavorare per raggiungere la preparazione ottimale. Soprattutto sulla disciplina: i tre gialli dimostrano che la strada è ancora lunga” il commento di Bledar Alija, head coach e giocatore.

Sempre domenica 17 ottobre sono scesi in campo gli Under 19 (Eridania – CUS Torino – Black Herons) a Settimo Torinese. “Il risultato finale di 35 a 5 è soddisfacente, come pure la prova dei nostri atleti. Partita combattuta nel primo tempo, meglio nel secondo quando i ragazzi hanno giocato più da squadra” il commento del tecnico Luigi Castucci.

Sabato, invece, hanno giocato i Black Herons Under 17, avversario il Moncalieri, e Under 15, contro il Monferrato.