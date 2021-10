Tennis: la Canottieri Casale in A1 femminile vince ancora ed è in testa alla classifica, pari nella A2 maschile

Casale Monferrato – Prosegue bene il cammino della Canottieri Casale nel girone 2 della Serie A1 femminile. Le monferrine si sono imposte con il parziale di 3-1 in casa delle biancorosse del Tennis Club Genova 1893, nella seconda giornata di campionato, confermandosi così in testa del raggruppamento con 6 punti.

In Serie A2 maschile pareggio tra Canottieri e Circolo Tennis Bologna, che fanno 3-3 davanti al pubblico casalese nel terzo turno del girone 4. (Foto di repertorio tratta dal web).