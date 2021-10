In corso le ricerche di una donna dispersa tra Bosio e Voltaggio mentre cercava funghi

Bosio – Si sono mobilitati i Vigili del Fuoco di Novi e Alessandria, insieme al Soccorso Alpino, per cercare una donna di circa 70 anni dispersa nei boschi tra Bosio e Voltaggio, in località Pian della Castagna. La signora era in cerca di funghi ma, a un certo punto, non ha più ritrovato la via del ritorno. A chiamare i soccorsi è stata la persona che era con lei. Sul posto sono presenti anche i Carabinieri. L’allarme è stato dato intorno alle 11:40.

Aggiornamento delle 13:30

La donna che si era persa nei boschi tra Bosio e Voltaggio, in località Pian della Castagna, è stata ritrovata e sta bene. Stamane, andando in cerca di funghi, non aveva più ritrovato la via del ritorno. A chiamare i soccorsi era stata la persona che era con lei.