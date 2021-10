Nello zaino merce sospetta: fermato dalla Polfer di Novi un venticinquenne italiano

Novi Ligure – Nell’ambito dei consueti controlli della Polizia Ferroviaria in Piemonte e Valle d’Aosta, tra l’11 e il 17 ottobre sono state diverse le operazioni portate a termine in provincia di Alessandria.

Con l’accusa di ricettazione e possesso di arma da taglio a Novi la Polfer ha denunciato un venticinquenne italiano. Il giovane, con numerosi precedenti, è stato fermato sul treno Genova-Torino, nei pressi di Arquata, con uno zaino contenente sei targhe commemorative in metallo, un cellulare di valore, due buoni carburante, una tessera sanitaria intestata a un’altra persona, banconote italiane e straniere e delle forbici. Il materiale è stato sequestrato mentre le indagini proseguono per verificare la provenienza del materiale recuperato.

Sempre nell’ambito dei medesimi controlli, gli operatori della Polfer hanno rintracciato un’anziana residente in provincia. La donna stava camminando sul marciapiede adiacente alla stazione in evidente stato confusionale. Accompagnata negli uffici di polizia, è stata successivamente affidata alle cure di un familiare.