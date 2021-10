Serie D: Casale vittorioso sul Saluzzo ultimo in classifica, il Derthona supera il Pont Donnaz e sale al secondo posto

Alessandria – Turno infrasettimanale decisamente positivo per le compagini calcistiche alessandrine che militano in Serie D, Girone A, settima giornata di andata.

Il Casale Fbc, in trasferta, ha nettamente battuto il fanalino di coda Saluzzo per 3-0 con doppietta di Forte e rete di Candido. In classifica i Nerostellati salgono al quinto posto a quota 11 punti. Decisa, inoltre, la data per il recupero della partita contro il Sestri Levante fissata per mercoledì 10 novembre. Domenica prossima, al “Palli”, arriveranno i valdostani del Pont Donnaz Hone Arnad che oggi, fra le mura amiche, hanno ceduto di misura all’Hsl Derthona. Grazie a una rete di Galliani i Leoncelli ha ottenuto tre pesantissimi punti che li proiettano al secondo posto, dietro alla capolista Chieri. Nel prossimo turno, domenica 24 ottobre, la truppa allenata da mister Zichella riceverà, al “Coppi”, l’Imperia.

(Foto tratta dal web).