Novi Ligure – Era disperata per aver perso il lavoro e ha tentato di togliersi la vita sdraiandosi sui binari della stazione di Novi. L’intervento dei poliziotti della Polfer è stato determinante nel salvataggio di una donna di 56 anni le cui urla hanno attirato l’attenzione degli agenti. Subito si sono precipitati sul posto per portarla via e in questo modo sono riusciti a salvarle la vita.