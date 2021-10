Terranova – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale, stamane intorno alle sette e mezza, a Terranova, frazione di Casale, per un incendio a un’abitazione di due piani. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme ma l’incendio ha comunque coinvolto alcuni arredi del piano terra. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate alcune ore. Non ci sono stati feriti. Si indaga sulle cause dell’incendio e sull’agibilità dell’edificio.