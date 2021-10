A Torino è il caos per le corse di bus e tram tagliate a causa di autisti senza Green Pass

Torino – Sono oltre 300 i bus e i tram soppressi per mancanza di autisti ed è questa l’immagine, a Torino, che forse rappresenta meglio la situazione del trasporto pubblico locale che cerca di limitare i disagi causati dalle corse saltate per l’assenza di 184 autisti No Green Pass sospesi dal servizio.

Ieri i sindacati hanno manifestato sotto la sede Rai di via Verdi per chiedere di rivedere le regole che impongono a chi non ha il lasciapassare vaccinale un’assenza ingiustificata dal lavoro, senza stipendio.

Gli uffici Gtt sono impegnati, in questi giorni, a incastrare i turni con i lavoratori disponibili per far quadrare tutte le linee. Per fare un esempio, il tram 4, la linea più frequentata della città, prima dell’avvento del Green Pass obbligatorio poteva garantire 30 corse al giorno, martedì ne erano rimaste soltanto 20. Ieri il servizio è stato rimodulato per fare in modo che fossero assicurate 27 corse. Il 2, che collega la città da nord- ovest a sud – ovest perde tre corse al giorno. Il 17, la linea degli ospedali che collega ospedale di Rivoli e Città della Salute, ha perso il 50 per cento delle corse ( erano 17, ne sono rimaste 8). È penalizzato anche il centro col 10, il 61 e il 68 che rinunciano per ora ad almeno tre se non cinque corse ciascuno.

Ci sono linee, come la 30 che collega Torino a Chieri, dove le tre corse garantite sono svolte da un solo autobus e i tempi d’attesa superano a volte l’ora e mezza, come ha denunciato il sindaco di Chieri in una lettera inviata nei giorni scorsi a Gtt.

Il problema esiste anche se sarebbe disonesto parlare di un servizio pubblico al collasso, 340 corse sono comunque un numero ridotto sulle oltre 11.000 che Gtt e i subaffidatari del servizio di trasporto pubblico garantiscono ogni giorno.

Ma se gli utenti sono preoccupati per le attese che inevitabilmente si allungano alle fermate, i lavoratori sono in allarme per la loro posizione: cosa succederà se uno degli autisti sospesi dovesse ammalarsi, potrà contare sul riconoscimento della malattia o sarà senza tutele?

Con le ferie già congelate i sindacati annunciano per il futuro nuove manifestazioni e nuovi scioperi e due giorni fa hanno aperto un tavolo in prefettura per discutere della situazione con l’azienda e con la Regione.