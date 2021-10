Al volante senza patente non si ferma all’alt della Polizia Municipale: rintracciato e auto sottoposta a fermo amministrativo

Valmadonna – È finito nei guai un alessandrino di 30 anni che, ieri pomeriggio, ha cercato di fuggire dopo che la Polizia Municipale gli aveva intimato di fermarsi per la velocità troppo elevata all’interno del paese di Valmadonna.

Una pattuglia aveva intimato l’alt ma lui si era subito dato alla fuga grazie a una rapida manovra. Gli agenti sono così partiti all’inseguimento del veicolo e poco dopo le forze dell’ordine locali sono riuscite a risalire al proprietario del mezzo e al soggetto che si trovava alla guida, per l’appunto il trentenne, al volante di una BMW 116 senza aver mai conseguito la patente. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.