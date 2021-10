Pallacanestro: domenica al PalaCima di Alessandria il 1° Memorial Emanuele Gatti

Alessandria – Domenica 24 ottobre, dalle dieci a mezzogiorno, al Palacima di Alessandria in Lungo Tanaro San Martino, sarà disputato il match di basket tra lo Special Team Alessandria e la Pegaso Asti per il 1° Memorial Emanuele Gatti, l’architetto scomparso l’anno scorso. Scenderanno in campo due squadre di atleti speciali con deficit cognitivi che si sfideranno in memoria dell’amico Emanuele Gatti per rendere omaggio al suo impegno quotidiano rivolto all’inclusione, alla solidarietà, alla sua disponibilità ed attenzione verso persone con difficoltà e in modo particolare al mondo della disabilità.

L’iniziativa è stata resa ancora più importante dalla presentazione dei nuovi progetti da parte del coach che ha seguito i ragazzi della “Special Olympics” di Alessandria, Marco Petrozzi, che vorrebbe lanciare nuove opportunità per gli sportivi alessandrini ampliando gli scenari sostenibili per coinvolgere gli atleti con deficit cognitivo, introducendo oltre al già collaudato basket, altre discipline quali il tennis, il volley, il calcio a 5 e l’atletica.

L’incontro è rivolto a tutti coloro che, visti i clamorosi successi alle Paraolimpiadi appena terminate, vorranno avvicinarsi o far avvicinare i propri figli alla pratica sportiva reale, consapevoli che lo sport rappresenta uno strumento d’inclusione d’eccellenza.