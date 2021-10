Scoperto “giro” di prostituzione all’interno di un night club di Alessandria: tre arresti

Alessandria – Lo scorso 16 ottobre la Polizia di Stato di Alessandria ha arrestato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Alessandria, tre persone per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione. Altri due soggetti, anche loro colpiti dalla misura della custodia cautelare in carcere, sono risultati irreperibili.

L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Alessandria e condotta dalla Squadra Mobile, ha avuto inizio in seguito a una serie di controlli amministrativi all’interno del night club “Black&White” di Alessandria, nel corso dei quali è stata riscontrata la presenza di numerose donne straniere, in abiti succinti e provocatori, formalmente giunte in Italia per turismo.

L’attività ha permesso di stabilire il coinvolgimento di tutti gli indagati nel favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e nello sfruttamento della prostituzione di una moltitudine di donne extracomunitarie, in particolare provenienti dall’Ucraina, entrate in Italia col visto turistico ma, in realtà, col solo fine di essere impiegate lavorativamente nel locale notturno, peraltro intestato fittiziamente ad un lavorante ma di fatto controllato da uno dei soggetti arrestati.

Il meccanismo era semplice, ma consolidato: per la compagnia delle ragazze gli avventori dovevano pagare una consumazione ogni 20 minuti, per un prezzo di 15 euro; era altresì prevista la possibilità di passare del tempo con le donne fuori dal locale, durante il loro orario di lavoro: in tal caso il prezzo saliva a 250 euro. E proprio tale uscita dal locale per “una cena”, particolarmente remunerativa per i proprietari del locale e quindi incentivata quando non imposta alle ragazze, era poi spesso finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali dalle giovani.

Le donne erano fatte entrare in Italia grazie all’opera di uno degli indagati e poi collocate in appartamenti nella disponibilità del night club “Black & White”: la gestione delle donne era affidata ad uno degli indagati, che si occupava del loro collocamento all’interno degli alloggi e faceva fronte alle loro necessità durante la permanenza in Alessandria. In questo era aiutato da una donna ucraina, parimenti indagata nel procedimento, che di fatto aveva assunto il ruolo di “manager” in ragione delle sue capacità linguistiche, capacità peraltro sfruttate anche per procacciare ragazze interessate a recarsi in Italia per essere impiegate nel locale.

Nel corso dell’esecuzione delle misure cautelari sono state anche identificate all’interno del locale ben 32 donne, quasi tutte ucraine, nonché 24 avventori.