Amag: ritirate le deleghe all’a.d. Adelio Ferrari

Alessandria – Mancano pochi mesi alle prossime elezioni comunali ma intanto il clima politico alessandrino pare farsi sempre più rovente. Dopo la polverizzazione di Forza Italia in consiglio comunale, l’ultima notizia, in ordine di tempo, è stata la cacciata da Amag di Adelio Ferrari, nominato da Gianfranco Cuttica di Revigliasco (Lega), ad del gruppo e i cui rapporti col presidente Paolo Arrobbio, Lega, non sempre sono stati idilliaci, anzi.

Ieri Ferrari si è visto revocare tutte le deleghe dal vice sindaco Franco Trussi, che è emanazione dei ribelli di Forza Italia, del gruppo InsiemeAlcentro vicini all’ex coordinatore FI, Piercarlo Fabbio.

Da parte sua Ferrari ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni, sottolineando un aspetto di questa vicenda: su 57 Comuni solo Alessandria ha votato a favore. Però Palazzo Rosso ha la maggioranza in Amag. Tra i vari aspetti che non hanno giocato a favore di Ferrari il fatto che si sia sempre detto contrario alla vendita di Alegas. In realtà, stando alle voci di Palazzo Rosso, il licenziamento di Ferrari sarebbe frutto della polverizzazione di Forza Italia in consiglio comunale: su sette consiglieri ne è infatti rimasto solo uno e dei tre assessori due, uno dei quali è l’ex vice sindaco Davide Buzzi Langhi che ha lasciato il posto a Trussi.

Lo stesso Buzzi Langhi ha sottolineato come nelle amministrazioni possano “sorgere divergenze che vanno risolte discutendone ma senza soluzioni fuorvianti. Inoltre dovrebbe far riflettere il fatto che il provvedimento è stato votato favorevolmente solo dal Comune capoluogo su oltre 50 Comuni soci. Il provvedimento ha forti profili di arbitrarietà e privo di fondati motivi, concorrendo ad alimentare tensioni all’interno della coalizione che regge il Comune di Alessandria”.

A questo punto sarà crisi a pochi mesi dalle elezioni?