Tortona – Bertram Derthona saluta Joseph Yantchoue Mobio, che proseguirà la propria carriera in un’altra squadra. Arrivato a Tortona in estate, Mobio ha indossato la canotta numero 21 in due occasioni nel corso della Discovery+ Supercoppa 2021 presented by Unipolsai, segnando 2.5 punti di media a gara. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato il giocatore dovrebbe firmare in A2 a Scafati.