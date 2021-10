Casale Fbc: ingaggiato il centrocampista ex Carrarese Daniel Kofi Agyei

Casale Monferrato – Nuovo arrivo in casa Casale Fbc. Per il club nerostellato ha firmato, stamane, il centrocampista ghanese classe 1992 Daniel Kofi Agyei. Un’operazione fatta anche per porre rimedio all’assenza di Martin che dovrà stare lontano dai campi ancora per un po’.

Nelle ultime quattro stagioni Agyei ha militato in Serie C1 con la Carrarese e prima ha vestito le maglie di Fiorentina, Benevento, Juve Stabia e Ancona.

Il giocatore dovrebbe già essere a disposizione di mister Sesia per l’impegno di domenica al “Palli” col Pont Donnaz.