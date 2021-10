Cirio dalla parte dei sindaci ribelli che si oppongono all’inceneritore di Cavaglià

Vercelli – Già ai primi di ottobre la presa di posizione di Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in merito al suo “no” al progetto dell’inceneritore di Cavaglià aveva incontrato il favore dei comitati ambientalisti che sui social avevano condiviso la notizia.

Adesso è arrivata la conferma ufficiale davanti ai trenta sindaci di Biellese, Vercellese e Torinese che hanno chiesto proprio al governatore di fermare questo progetto che, a detta dei primi cittadini, provocherebbe danni ambientali ed economici all’intero territorio.

Una rappresentanza di sindaci ha incontrato, nei giorni scorsi, Cirio a Torino assieme al suo assessore all’Ambiente Matteo Marnati. Un faccia a faccia per ribadire, ancor una volta, il proprio no, senza se e senza ma.

La palla, a questo punto, passa in mano ai tecnici, ma secondo i 30 Comuni ribelli gli esperti non potranno non tenere conto di quanto espresso dal presidente Cirio.

Intanto continua la protesta con l’esposizione di striscioni “No inceneritore” organizzata dal Movimento Valledora a Cavaglià, Santhià, Alice Castello, Borgo d’Ale e Tronzano.