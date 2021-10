Da Daniele Calore: per me la vicenda di Gestione Ambiente è un capitolo chiuso

Egregio Direttore,

leggo sulle pagine del suo giornale online un articolo che mi riguarda, a firma di Max Corradi, che sostiene di una mia prossima nomina al vertice della società Gestione Ambiente, riaprendo una vicenda che, personalmente, ritenevo chiusa già da tempo.

Chiarisco a beneficio suo e dei suoi lettori: ormai oltre due anni fa, nel 2019, mi era stata prospettata la possibilità di proporre il mio nome per questo importante incarico. Si trattava per me di un’opportunità e di una “sfida” molto interessante, in un settore che ritengo di conoscere bene in virtù della mia passata esperienza di Assessore comunale con deleghe all’Ambiente e agli Enti partecipati.

Tuttavia, già allora io e l’ amministrazione comunale ci eravamo posti il problema relativo alla “conferibilità” dell’ incarico, essendo stato eletto in Consiglio comunale a Tortona, dove tuttora ricopro anche l’incarico di capogruppo della Lega. Come ricorda anche il vostro articolo infatti, l’attuale normativa, forse in maniera troppo severa nei confronti di chi è impegnato in politica, non consente a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi amministrativi negli ultimi due anni, di venire nominato in società partecipate dello stesso ente. Va puntualizzato però che Gestione Ambiente non è una partecipata diretta del Comune di Tortona (è una società partecipata da Asmt Tortona), dunque non vi era certezza sulla legittimità o meno di una mia eventuale nomina, (io avevo letto pareri discordanti a riguardo) proprio per questo il Sindaco si rivolse all’Autorità Nazionale AntiCorruzione per ottenere un parere in merito.

Avendo puntualmente pubblicato la risposta dell’ANAC in calce al vostro articolo ben sapete che il parere fu negativo: non ho modo di sapere se il mio nome sia tornato in auge in queste settimane o se è solo un tentativo di depistaggio mediatico, ma francamente non mi interessa dal momento che, per quanto mi riguarda, si tratta di un capitolo chiuso. Lo avrei volentieri dichiarato al giornalista autore dell’articolo se mi avesse contattato prima della pubblicazione del “pezzo”, al fine di correggere anche alcune imprecisioni sulla mia vita lavorativa e politica . Grazie per l’ ospitalità.

Daniele Calore