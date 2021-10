Casale Monferrato – Intervento dei Vigili del Fuoco di Casale per un incidente avvenuto oggi pomeriggio, intorno alle sei e mezza, in strada Valenza. Due le auto coinvolte e distrutte dopo l’impatto. Feriti i due guidatori ma non sono in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto anche il 118 e la Polizia Locale, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente.