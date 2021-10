Giovani picchiati, derubati e uno accoltellato alla schiena in piazza Garibaldi: tre denunce

Alessandria – Tre persone sono state rintracciate e denunciate dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Alessandria poiché ritenute responsabili di aver violentemente aggredito due giovani in piazza Garibaldi per derubarli e aver ferito uno dei ragazzi con una coltellata alla schiena.

A sferrare la coltellata contro uno dei giovani, aggredito anche da due donne di 45 e 36 anni, in base a quanto ricostruito dai militari, sarebbe stato un trentenne marocchino.

Grazie all’attenta analisi delle telecamere di sorveglianza, agli identikit forniti dalle vittime e al ritrovamento del coltello utilizzato sul luogo dell’aggressione, i Carabinieri hanno identificato dapprima il nordafricano e, poco dopo, le due donne, di 45 e 36 anni, tutti già noti alle forze di polizia.

Le successive perquisizioni hanno poi consentito di trovare a casa dell’aggressore il portafoglio sottratto alla vittima e quattro telefoni cellulari provento di un furto commesso in Alessandria. I tre sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni aggravate in concorso.